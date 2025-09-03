Em artigo, governador defende equilíbrio fiscal como prioridade de governo Em artigo publicado na newsletter do portal Esfera News, o governador Mauro Mendes, defendeu a responsabilidade fiscal como ponto de...

Em artigo publicado na newsletter do portal Esfera News, o governador Mauro Mendes, defendeu a responsabilidade fiscal como ponto de partida para qualquer gestão pública que pretenda entregar resultados concretos à população.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre as propostas do governador para o equilíbrio fiscal!

Leia Mais em Momento MT: