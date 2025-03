Em audiência pública, Paula Calil destaca a importância da formalização no empreendedorismo feminino 27/03/2025 Em audiência pública, Paula Calil destaca a importância da formalização no empreendedorismo feminino Nathany Gomes – assessoria... Momento MT|Do R7 27/03/2025 - 11h26 (Atualizado em 27/03/2025 - 11h26 ) twitter

A presidente da Câmara de Cuiabá, vereadora Paula Calil (PL), realizou, na noite desta quarta-feira (26), uma audiência pública para discutir os desafios enfrentados pelas mulheres no empreendedorismo. Entre os principais pontos abordados, destacam-se o incentivo à formalização dos negócios como estratégia para garantir maior sucesso e rentabilidade. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre como a formalização pode transformar o empreendedorismo feminino! Leia Mais em Momento MT: Prefeitura retira 645 toneladas de lixo no Carumbé

