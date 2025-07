Em balanço da CRA, Zequinha destaca projetos que beneficiam agricultores Entre os principais avanços da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) no primeiro semestre deste ano, o senador Zequinha Marinho... Momento MT|Do R7 16/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 16/07/2025 - 14h38 ) twitter

Entre os principais avanços da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) no primeiro semestre deste ano, o senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) destacou a aprovação do novo marco do licenciamento ambiental (PL 2.159/2021), do aumento do acesso a crédito para pequenos agricultores (PL 3.684/2024) e da securitização das dívidas de produtores rurais afetados por tragédias climáticas (PL 320/2025). Presidente da CRA, Zequinha Marinho citou essas propostas — que ainda estão em tramitação no Congresso — ao fazer um balanço dos trabalhos da comissão na terça-feira (15). Para mais detalhes sobre esses importantes projetos que visam beneficiar os agricultores, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: CCJR delibera sobre 18 processos nesta quarta-feira (16)

