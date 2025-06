Em Brasília, gestora da Semfa alinha ações com o Ministério das Mulheres A discussão e o fomento de políticas públicas voltadas às mulheres brasileiras foram pauta do encontro da primeira-dama e gestora da...

A discussão e o fomento de políticas públicas voltadas às mulheres brasileiras foram pauta do encontro da primeira-dama e gestora da Secretaria da Mulher (Semfa), Mara Fernandes, com a secretária Nacional de Articulação Institucional, Ações Temáticas e Política Pública do Ministério das Mulheres, Lorena Silva. A reunião contou ainda com a participação da coordenadora técnica da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eclesina Alaba Carvalho de Oliveira, da assessora parlamentar e de Assuntos Federativos do Ministério, Graça Cabral e da adjunta da pasta sorrisense, Ana Paula Carvalho.

