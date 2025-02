Em Brasília, prefeito afirma que não abre mão de fazer nova UPA

Momento MT |Do R7

Após audiência com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, em Brasília (DF), nesta quarta-feira (29), o prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, disse que não abrirá mão de construir uma nova e moderna UPA no município. A afirmativa do representante local foi feita diante da não obtenção nesse momento de recursos voltados para construção da unidade de saúde de urgência e emergência almejada pela nova gestão.

