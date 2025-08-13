Em Brasília, prefeito Roberto Dorner busca reforço para infraestrutura e saúde de Sinop
O prefeito de Sinop, Roberto Dorner, cumpriu, nesta terça-feira (12), agenda em Brasília (DF) para tratar de demandas estratégicas voltadas ao fortalecimento da infraestrutura e da saúde do município. Durante a visita à capital federal, Dorner protocolou junto a chefe da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos do Ministério da Agricultura e Abastecimento (MAPA), Flávia Rodrigues, solicitações formais para a destinação de novos maquinários, essenciais para ampliar e agilizar os trabalhos de manutenção e infraestrutura. “O crescimento de Sinop exige que estejamos sempre equipados para atender a população com qualidade e agilidade. Mais maquinários significa mais obras e mais resultados”, pontuou o prefeito.
