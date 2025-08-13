Em Brasília, prefeito Roberto Dorner busca reforço para infraestrutura e saúde de Sinop O prefeito de Sinop, Roberto Dorner, cumpriu, nesta terça-feira (12), agenda em Brasília (DF) para tratar de demandas estratégicas... Momento MT|Do R7 13/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 13/08/2025 - 09h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O prefeito de Sinop, Roberto Dorner, cumpriu, nesta terça-feira (12), agenda em Brasília (DF) para tratar de demandas estratégicas voltadas ao fortalecimento da infraestrutura e da saúde do município. Durante a visita à capital federal, Dorner protocolou junto a chefe da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos do Ministério da Agricultura e Abastecimento (MAPA), Flávia Rodrigues, solicitações formais para a destinação de novos maquinários, essenciais para ampliar e agilizar os trabalhos de manutenção e infraestrutura. “O crescimento de Sinop exige que estejamos sempre equipados para atender a população com qualidade e agilidade. Mais maquinários significa mais obras e mais resultados”, pontuou o prefeito. Para mais detalhes sobre as ações do prefeito e os impactos para a cidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Carnes somaram mais de R$ 4,12 bilhões na primeira quinzena de agosto

Inclusão de pessoas autistas no mercado de trabalho é tema de debate

FICCO/RN deflagra operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro