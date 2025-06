Em Campo Verde, deputada Gisela debate segurança alimentar, ao falar da cadeia produtiva da carne

Na noite desta última quinta-feira(26.06), a deputada federal Gisela Simona (União Brasil) – também conhecida como ‘Gisela do Procon’-, participou em Campo Verde (136 km distante de Cuiabá), de uma roda de palestras com o tema ‘Carne Segura’. Para a parlamentar, esta é uma pauta importantíssima, porque fala sobre segurança alimentar, mais do que isto, debate como esta proteina chega no prato das pessoas. “A carne, ao lado do arroz e feijão são pratos que estão tradicionalmente presentes na mesa do brasileiro. E em um estado que possui o maior rebanho bovino do Brasil e, igualmente, é seu maior exportador, debater esta cadeia desde sua produção, distribuição, comercialização até o consumidor, é objetivamente resguardar a qualidade desta proteina e como ela precisa chegar na mesa da família mato-grossense”.

