Em cerimônia de posse da Mesa, ALMT registra participação de 600 autoridades mato-grossenses A posse da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (biênio 2025/2027) na segunda-feira (3) movimentou o cenário político... Momento MT|Do R7 05/02/2025 - 21h06 (Atualizado em 05/02/2025 - 21h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A posse da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (biênio 2025/2027) na segunda-feira (3) movimentou o cenário político estadual. Dos presentes, 35 prefeitos e vice-prefeitos mato-grossenses, incluindo os líderes do Executivo das três maiores cidades do estado; 20 presidentes de câmaras e quase cem vereadores representaram as 142 cidades de Mato Grosso e compuseram o rol das autoridades municipais que registraram presença ao evento – corroborando para o perfil de atuação municipalista autoatribuído pelo presidente da ALMT, deputado Max Russi. “Sou um deputado que já fui vereador, prefeito e serei um presidente municipalista. Os problemas do cidadão estão nos municípios. Precisamos cada vez mais dar apoio e o Estado estar presente apoiando”. No total, pelo menos 600 autoridades ligadas ao Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público e a entidades de classe como OAB e Aprosoja, da União, Estado e dos municípios fizeram questão de acompanhar a cerimônia diretamente do Plenário Renê Barbour juntamente com os familiares dos deputados estaduais. Ao usar a palavra, Russi reforçou a meta de construir uma jornada coletiva, baseada no diálogo. “Um Legislativo forte e atuante é a espinha dorsal da democracia, pois é através dele que transformamos ideias em leis e garantimos que as políticas públicas atendam às necessidades da sociedade, promovendo justiça e equidade para todos.””, complementou em seu discurso. Para mais detalhes sobre este importante evento político, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Foragido com diversas passagens é capturado pela Polícia Civil em Ribeirão Cascalheira

AL aprova situação de emergência em Chapada dos Guimarães

Secretaria de Saúde alerta população sobre tentativas de golpes