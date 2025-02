Momento MT |Do R7

Em chá revelação, Dani Calabresa descobre sexo do bebê que espera: ‘Muita emoção’ Dani Calabresa, de 43 anos, realizou neste domingo (25), um chá revelação para anunciar o sexo de seu bebê. A decoração foi feita em...

Dani Calabresa, de 43 anos, realizou neste domingo (25), um chá revelação para anunciar o sexo de seu bebê. A decoração foi feita em tons neutros e com muitos ursinhos. A atriz e humorista está esperando o primeiro filho, fruto do relacionamento com o publicitário Richard Neuman. O casal oficializou a união em novembro de 2022.

Para mais detalhes emocionantes sobre este momento especial, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: