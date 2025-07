Em comemoração ao aniversário do município, Expolucas terá portões abertos para toda a sociedade A maior festa popular de Lucas do Rio Verde já tem data marcada e chega com uma novidade especial. Em comemoração aos 37 anos de emancipação... Momento MT|Do R7 08/07/2025 - 13h38 (Atualizado em 08/07/2025 - 13h38 ) twitter

A maior festa popular de Lucas do Rio Verde já tem data marcada e chega com uma novidade especial. Em comemoração aos 37 anos de emancipação político-administrativa do município, celebrados no dia 5 de agosto, a Expolucas 2025 será realizada de 1º a 4 de agosto, na Rotatória da Prefeitura, e terá entrada gratuita na área de pista para toda a comunidade. A iniciativa é fruto do apoio cultural da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, em parceria com empresários locais, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Associação Comercial e Empresarial (Acilve) e Câmara de Vereadores, reforçando o compromisso da gestão com a valorização e o acesso democrático à cultura.

