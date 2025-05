Em Cuiabá, gestora da Semfa visita projetos voltados ao cuidado e acolhimento da mulher

Momento MT |Do R7

Em visita à Secretaria da Mulher de Cuiabá, a primeira-dama e secretária da Secretaria da Mulher e da Família (Semfa), Mara Fernandes, passou nesta sexta-feira, 30 de maio, por espaços especiais voltado ao cuidado com as mulheres: acompanhada da secretária-adjunta da Secretaria da mulher de Cuiabá, Stefanya Paiva, Mara esteve no Hospital Municipal de Cuiabá Dr. Leony Palma de Carvalho, onde conheceu o Espaço de Acolhimento da Mulher e visitou a obra da Casa da Mulher Brasileira em construção.

