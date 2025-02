Em encontro com presidente de Portugal, Hugo Motta critica protecionismo O presidente da Câmara, Hugo Motta, recebeu nesta terça-feira (18), no Salão Nobre, a visita do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo...

Momento MT|Do R7 18/02/2025 - 19h27 (Atualizado em 18/02/2025 - 19h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share