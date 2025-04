Em ensaio, Bruna Biancardi exibe barriga de gravidez: ‘Me conectando com a natureza’ Bruna Biancardi, de 30 anos, está celebrando a gestação da segunda filha e compartilhou com os seguidores neste sábado (12) um ensaio...

Bruna Biancardi, de 30 anos, está celebrando a gestação da segunda filha e compartilhou com os seguidores neste sábado (12) um ensaio. Em um vídeo em meio à natureza, a noiva de Neymar Jr fala sobre conexão com o corpo e apareceu com looks em que a barriga em desenvolvimento fica à mostra.

