Em ensaio de família, Vicky, Filha Justus usa bolsa de R$ 14 mil: ‘My whole world’ Cheia de estilo, Vicky, de 5 anos, combinou look com os pais, Roberto Justus, de 70 anos, e Ana Paula Siebert, de 37, na manhã desta...

Cheia de estilo, Vicky, de 5 anos, combinou look com os pais, Roberto Justus, de 70 anos, e Ana Paula Siebert, de 37, na manhã desta sexta-feira (4). Enquanto mãe e filha estavam com camisas azuis e saias brancas, o empresário e apresentador usou uma camisa social e uma calça nas mesmas cores. Mãe e filha chamaram atenção por combinarem até as bolsas que são de luxo.

