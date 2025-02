Em evento histórico, TCE-MT e AMM reúnem mais de 1.500 pessoas no maior encontro municipalista do estado Crédito: Diego Rodrigues/MPC Ex-presidente da República Michel Temer e presidentes Sérgio Ricardo (TCE), Max Russi (ALMT) e Leonardo...

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, defendeu a capacitação dos gestores e o fortalecimento dos municípios para garantir o desenvolvimento do estado durante a abertura do Encontro Mato-grossense de Municípios, nesta terça-feira (18). Realizado com a Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), o maior evento municipalista do estado reúne mais de 1.500 pessoas entre prefeitos, vereadores e demais gestores no Cenarium Rural, em Cuiabá.

