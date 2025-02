Em evento para prefeitos, Abilio destaca troca de experiência entre gestores O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, participou nesta terça-feira (18), ao lado do governador Mauro Mendes, do vice-governador Otaviano...

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, participou nesta terça-feira (18), ao lado do governador Mauro Mendes, do vice-governador Otaviano Pivetta e diversas autoridades, do Encontro de Prefeito realizado pela Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) e Tribunal de Cotas do Estado (TCE-MT). No ato, o chefe do Executivo da Capital destacou a troca de experiência entre gestores para garantir a eficiência da máquina pública.

