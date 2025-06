Em Festa da Melhor Idade, Botelho reforça apoio ao lazer e destaca leis de impacto social

A 14ª edição da tradicional Festa da Melhor Idade, realizada na Praça João Barbosa, no bairro Mapim, em Várzea Grande, consolidou-se como um evento social e de bem estar para toda população. Somente no segundo dia de evento, mais de 2 mil pessoas prestigiaram a programação, que reuniu famílias inteiras em um ambiente de confraternização, lazer e entretenimento. A celebração contou com um grande churrasco e bebidas, tudo oferecido de forma gratuita, reforçando o compromisso com a inclusão social e o bem-estar.

