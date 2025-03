Em homenagem ao Dia da Mulher, A.M.E.C realiza evento de reflexão e solidariedade em Lucas do Rio Verde – MT A Associação de Mulheres em Busca da Cidadania (A.M.E.C.) realizou, neste último domingo (09), o “Café com Mulheres”, em comemoração... Momento MT|Do R7 11/03/2025 - 14h07 (Atualizado em 11/03/2025 - 14h07 ) twitter

A Associação de Mulheres em Busca da Cidadania (A.M.E.C.) realizou, neste último domingo (09), o “Café com Mulheres”, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O evento contou com a presença de mais de 40 participantes, incluindo a vereadora Débora Carneiro (PRD), a advogada Josiane Carla Moraes, presidente da OAB Mulher de Lucas do Rio Verde e palestrante do evento, além da presidente da A.M.E.C., Gisleyne Modenez Duarte.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse importante evento!

