Momento MT |Do R7

Em Lisboa, Motta destaca desafios ambientais e tecnológicos, e ressalta protagonismo do Parlamento nessas agendas O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu a atuação do Parlamento frente aos desafios impostos pelas...

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu a atuação do Parlamento frente aos desafios impostos pelas mudanças tecnológicas, ambientais e políticas da atualidade. Ao discursar na abertura do 13º Fórum Jurídico de Lisboa, Motta reforçou a necessidade do diálogo e da cooperação para garantir a promoção dos valores democráticos e da sustentabilidade.

Para mais detalhes sobre as propostas e a atuação do Parlamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: