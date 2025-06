Em maio, unidades do Ganha Tempo somam mais de 11,2 mil atendimentos

Nas duas unidades do Ganha Tempo em Sorriso foram registrados, em maio, 11.257 atendimentos. A unidade Central respondeu por 7.693 serviços, enquanto o Ganha Tempo Zona Leste realizou 3.564 atendimentos. No Central, a Coordenadoria de Identificação lidera o ranking, com 2.209 atendimentos. Na sequência, aparece a Agência VIP do Detran, com 2 mil atendimentos. Os outros destaques do ranking, lista o coordenador da unidade, Celso Kozak, são o Sine, com 1.260 atendimentos; o INSS, com 761; o Procon, com 685.

