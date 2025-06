Em novo edital, NIF notifica 42 terrenos por sujeira e mato alto Prazo para limpeza e apresentação de defesa é de 15 dias O Núcleo Integrado de Fiscalização (NIF) notificou terrenos com sujeira e... Momento MT|Do R7 05/06/2025 - 14h57 (Atualizado em 05/06/2025 - 14h57 ) twitter

O Núcleo Integrado de Fiscalização (NIF) notificou terrenos com sujeira e mato alto por meio do edital 018/2025, publicado na edição desta quinta-feira (5 de junho) do Diário Oficial da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM). O documento também pode ser acessado no site da Prefeitura, na aba do NIF.

Para mais detalhes sobre as notificações e como proceder, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

