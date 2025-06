Em Osaka, Governo de MT conhece estratégias para otimizar serviços públicos digitais O governador Mauro Mendes se reuniu com o Governo de Osaka, no Japão, para tratar do “GovTech Osaka”, como é chamada a agência de transformação...

O governador Mauro Mendes se reuniu com o Governo de Osaka, no Japão, para tratar do “GovTech Osaka”, como é chamada a agência de transformação digital da cidade japonesa, nesta terça-feira (10.6). O objetivo do encontro foi buscar conhecimento sobre a estratégia utilizada por Osaka para otimizar o trabalho e oferecer serviços públicos de melhor qualidade à população, por meio de serviços digitais.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre as inovações que podem transformar os serviços públicos em Mato Grosso!

Leia Mais em Momento MT: