Em parceria com a Prefeitura, Unemat abre inscrições para curso de Agrocomputação em Lucas A partir de uma iniciativa da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) está com inscrições...

A partir de uma iniciativa da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) está com inscrições abertas para o curso superior de Tecnologia em Agrocomputação, na modalidade Turma Fora de Sede. O curso conta com 50 vagas e será ministrado presencialmente na Escola Municipal Olavo Bilac, espaço cedido pelo Executivo Municipal. Nesta manhã (16), o prefeito Miguel Vaz esteve reunido com o diretor do campus da Unemat/Sinop, Júlio Benatti e o coordenador do curso, Benevid Félix da Silva.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre como se inscrever e as oportunidades que este curso pode oferecer!

Leia Mais em Momento MT: