Em parceria, Sorriso e o Consórcio Caminhos do Mato Grosso promovem o plantio de mudas nativas no domingo, 27
Momento MT|Do R7
24/07/2025 - 10h57 (Atualizado em 24/07/2025 - 10h57 )

É “Hora de Reflorestar”. E para isso, neste domingo, 27 de julho, a Prefeitura de Sorriso em parceria com o Consórcio Caminhos do Mato Grosso (CCMT), promove o plantio simbólico de mudas nativas da região. O evento será às 9 horas, no Parque Ecológico Claudino Francio. O momento dá continuidade ao projeto de reflorestamento das áreas verdes do Município e reforça o compromisso coletivo com a preservação ambiental e a sustentabilidade urbana. Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa importante iniciativa de reflorestamento! Leia Mais em Momento MT: Agora o Pará se une à ofensiva jurídica contra a Moratória da Soja

