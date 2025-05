Em Poconé, primeira-dama acompanha atividades e reforça apoio ao SER Criança A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, acompanhou, nesta quarta-feira (07.05), as atividades do SER Criança em Poconé, que... Momento MT|Do R7 08/05/2025 - 13h27 (Atualizado em 08/05/2025 - 13h27 ) twitter

A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, acompanhou, nesta quarta-feira (07.05), as atividades do SER Criança em Poconé, que beneficia 509 crianças em situação de vulnerabilidade com aulas de música, artes, dança, esportes e reforço escolar em contraturno. A ação permitiu observar o empenho dos jovens participantes, o comprometimento da equipe profissional e a forma como as ações são integradas ao cotidiano da unidade, beneficiando os jovens.

