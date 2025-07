Momento MT |Do R7

Em Portugal, Ingrid Guimarães posa em clique raro com a filha: ‘Filmando longa’ A atriz Ingrid Guimarães, de 53 anos, que está em Portugal filmando seu novo longa, Minha Amiga, estrelado por ela e Mônica Martelli...

A atriz Ingrid Guimarães, de 53 anos, que está em Portugal filmando seu novo longa, Minha Amiga, estrelado por ela e Mônica Martelli, de 57 anos, fez uma aparição rara com a filha, Clara Guimarães Machado, de 15 anos, que é fruto de seu casamento com o artista plástico Renê Machado, com quem a artista é casada desde 2006.

