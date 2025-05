Em Portugal, Virginia revela entusiasmo para show de Zé Felipe: ‘Vai ser incrível’ Virginia Fonseca, de 26 anos, apareceu, nesta quarta-feira (28), se preparando para o show de Zé Felipe em Portugal, um dia após anunciarem... Momento MT|Do R7 28/05/2025 - 20h56 (Atualizado em 28/05/2025 - 20h56 ) twitter

Virginia Fonseca, de 26 anos, apareceu, nesta quarta-feira (28), se preparando para o show de Zé Felipe em Portugal, um dia após anunciarem oficialmente o fim do casamento. A influenciadora, que está em Coimbra ao lado do cantor, mostrou nas redes sociais os bastidores do hotel. O cantor brasileiro fará uma apresentação no tradicional Festival Queima das Fitas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

