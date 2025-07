Em resposta a demanda, UPC realiza cadastramento de castração de animais nos novos conjuntos habitacionais

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, está realizando uma ação voltada aos moradores dos novos conjuntos habitacionais do município que possuem animais de estimação, com o objetivo de evitar a reprodução indesejada de cães e gatos. “Com a entrega dos novos conjuntos habitacionais, muitos ainda sem muros ou cercas, têm sido mais comum vermos animais circulando livremente pelas ruas. Essa situação facilita a reprodução descontrolada, aumentando o número de filhotes. Por isso, neste momento, estamos priorizando o trabalho de castração, que é uma medida importante para o controle populacional e o bem-estar dos animais”, explicou a coordenadora do UPC, Carine Moreira.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: