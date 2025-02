Em reunião com Coren-MT, Várzea Grande discute avanços para enfermagem O objetivo comum é fortalecer a categoria e ofertar um atendimento ainda mais qualificado aos usuários do SUS A secretária de Saúde... Momento MT|Do R7 07/02/2025 - 23h25 (Atualizado em 07/02/2025 - 23h25 ) twitter

O objetivo comum é fortalecer a categoria e ofertar um atendimento ainda mais qualificado aos usuários do SUS. A secretária de Saúde de Várzea Grande, Deise Bocalon, se reuniu com a diretoria do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso (Coren-MT) para debater melhorias para a categoria. Durante o encontro, foram discutidas condições de trabalho, valorização profissional e o fortalecimento das políticas públicas voltadas à enfermagem no Município.

