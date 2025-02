Em reunião com vereadores, vice-prefeito reafirma parceria e apresenta ações para melhorias no abastecimento Em prol da população várzea-grandense, os dois poderes dialogaram sobre a crise hídrica em um esforço conjunto para busca de soluções... Momento MT|Do R7 11/02/2025 - 10h26 (Atualizado em 11/02/2025 - 10h26 ) twitter

Em prol da população várzea-grandense, os dois poderes dialogaram sobre a crise hídrica em um esforço conjunto para busca de soluções. O vice-prefeito de Várzea Grande, Sebastião dos Reis Gonçalves (Tião da Zaeli/PL), e o presidente do Departamento de Água e Esgoto (DAE-VG), Sandro Azambuja, estiveram reunidos ontem (10) com os vereadores para dialogar sobre a crise hídrica do Município. Em pauta, ações emergenciais, apresentação do Comitê de Crise Hídrica e a prestação de contas ao Legislativo das ações já implementadas.

Para mais detalhes sobre as ações e a situação do abastecimento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

