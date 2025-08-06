Em reunião, Prefeitura define período de inscrições para o desfile do Sete de Setembro Durante encontro ocorrido na sexta-feira (01), no Centro Cultural José Sobrinho, do qual participaram as Secretarias de Educação, Cultura... Momento MT|Do R7 06/08/2025 - 20h38 (Atualizado em 06/08/2025 - 20h38 ) twitter

Durante encontro ocorrido na sexta-feira (01), no Centro Cultural José Sobrinho, do qual participaram as Secretarias de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, de Promoção e Assistência Social e de Mobilidade Urbana, foi dada a largada para os preparativos da Semana da Pátria, que terá início na terça-feira, 02 de setembro, com culminância no dia 07 de setembro, com o desfile cívico-militar em comemoração à Independência do Brasil. A partir desse diálogo foi definida a comissão organizadora do evento, que vai contar com representantes das três pastas, e, ainda, estipulada a data das inscrições, de 05 a 15 de agosto.

