Em reuniões bilaterais com Irã e Índia, Motta defende uma ordem internacional que gere mais prosperidade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu que as próximas reuniões de parlamentares do BRICS mantenham... Momento MT|Do R7 04/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 04/06/2025 - 19h56 ) twitter

Reunião com o Presidente da Assembleia Consultiva Islâmica do Irã, sr. Mohammad Bagher Ghalibaf. Speaker of the Islamic Parliament of Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf Momento MT

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu que as próximas reuniões de parlamentares do BRICS mantenham os encontros específicos para mulheres parlamentares e presidentes de comissões de Relações Exteriores, nos moldes do 11º Fórum Parlamentar do bloco, promovido pelo Brasil. A declaração foi feita nas reuniões bilaterais entre Hugo Motta e as delegações do Irã e da Índia. Motta destacou ainda o crescimento das relações comerciais entre os países, que, no caso da Índia, superou US$ 12 bilhões no ano passado (com crescimento de 5% em relação a 2023), e chegou aos US$ 3 bilhões com o Irã (crescimento de 30% em relação a 2023).

