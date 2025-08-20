Em São Roque, Mapa entrega mais 18 máquinas do Promaq a prefeituras de SP Dezoito máquinas do Programa de Modernização e Apoio à Produção Agrícola (Promaq) foram entregues nesta quarta-feira (20) a prefeituras...

Dezoito máquinas do Programa de Modernização e Apoio à Produção Agrícola (Promaq) foram entregues nesta quarta-feira (20) a prefeituras paulistas. A cerimônia ocorreu em São Roque e foi conduzida pelo superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária no Estado de São Paulo, Estanislau Steck.

Para mais detalhes sobre essa importante entrega e seus impactos no desenvolvimento rural, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: