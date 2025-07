Em seis meses, Prefeitura de Cuiabá investe R$ 65 milhões em políticas sociais No primeiro semestre de 2025, a Prefeitura de Cuiabá arrecadou R$ 2,5 bilhões enquanto as despesas foram registradas no valor total...

No primeiro semestre de 2025, a Prefeitura de Cuiabá arrecadou R$ 2,5 bilhões enquanto as despesas foram registradas no valor total de R$ 2,1 bilhões. A gestão do prefeito Abilio Brunini conseguiu realizar R$ 65 milhões em novos investimentos, contemplando educação, saúde e transporte coletivo. As informações foram fornecidas pela Prefeitura de Cuiabá, nesta semana, ao TCE (Tribunal de Contas do Estado), durante apresentação do balanço financeiro do primeiro semestre.

