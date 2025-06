Em Seul, governador recebe homenagem da Abrapa pelo trabalho na abertura de mercados para o algodão de MT

O governador Mauro Mendes recebeu, nesta segunda-feira (16.6), uma homenagem da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), durante o “Cotton Brazil Outlook Korea”, em Seul, na Coreia do Sul, pelo reconhecimento do trabalho realizado no Estado em promover a cultura do algodão e abrir mercados para o setor.

Leia Mais em Momento MT: