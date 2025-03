Em Sorriso, gestores de Nova Ubiratã conhecem o Programa Vigia Mais MT

Momento MT |Do R7

O secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil (Semsep), Adriano Denardi e o adjunto da pasta, Gilvano de Ávila, receberam nesta manhã, 31 de março, o vice-prefeito de Nova Ubiratã, Éder Setter; o comandante do 1.º Pelotão de Nova Ubiratã, capitão PM Herisson Santino Durães; o presidente do Conseg do município vizinho, Cyro Capistrano; o empresário Leandro Luz e o tenente-coronel Inácio Moraes, de Sorriso. A conversa na Semsep versou sobre o Programa Vigia Mais MT.

