Em SP, prefeito apresenta potencial de Sinop para empresários e investidores
O prefeito de Sinop, Roberto Dorner, participou, nesta quarta-feira (13), do AgroFórum, realizado pelo BTG Pactual, em São Paulo. O...
O prefeito de Sinop, Roberto Dorner, participou, nesta quarta-feira (13), do AgroFórum, realizado pelo BTG Pactual, em São Paulo. O evento reuniu lideranças do agronegócio, empresários, lideranças políticas e investidores de diversas regiões do Brasil, com o objetivo de promover discussões sobre o setor, o cenário econômico e investimentos. Na oportunidade, o prefeito, acompanhado da secretária de Governo, Faira Strappazon, da superintendente do Previ Sinop, Daniela Sevignani, e do diretor-executivo, Jefferson Diniz, apresentou as potencialidades econômicas e estruturais de Sinop, destacando o crescimento acelerado do município e o ambiente favorável para novos negócios. Ele reforçou que a cidade, reconhecida como a “Capital do Nortão”, conta com toda a matéria-prima e a infraestrutura necessárias para receber investimentos em diferentes áreas, especialmente na industrialização e no agronegócio. Para saber mais sobre as oportunidades que Sinop oferece, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
O prefeito de Sinop, Roberto Dorner, participou, nesta quarta-feira (13), do AgroFórum, realizado pelo BTG Pactual, em São Paulo. O evento reuniu lideranças do agronegócio, empresários, lideranças políticas e investidores de diversas regiões do Brasil, com o objetivo de promover discussões sobre o setor, o cenário econômico e investimentos. Na oportunidade, o prefeito, acompanhado da secretária de Governo, Faira Strappazon, da superintendente do Previ Sinop, Daniela Sevignani, e do diretor-executivo, Jefferson Diniz, apresentou as potencialidades econômicas e estruturais de Sinop, destacando o crescimento acelerado do município e o ambiente favorável para novos negócios. Ele reforçou que a cidade, reconhecida como a “Capital do Nortão”, conta com toda a matéria-prima e a infraestrutura necessárias para receber investimentos em diferentes áreas, especialmente na industrialização e no agronegócio.
Para saber mais sobre as oportunidades que Sinop oferece, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: