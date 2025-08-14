Em SP, prefeito apresenta potencial de Sinop para empresários e investidores O prefeito de Sinop, Roberto Dorner, participou, nesta quarta-feira (13), do AgroFórum, realizado pelo BTG Pactual, em São Paulo. O... Momento MT|Do R7 14/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 14/08/2025 - 10h38 ) twitter

O prefeito de Sinop, Roberto Dorner, participou, nesta quarta-feira (13), do AgroFórum, realizado pelo BTG Pactual, em São Paulo. O evento reuniu lideranças do agronegócio, empresários, lideranças políticas e investidores de diversas regiões do Brasil, com o objetivo de promover discussões sobre o setor, o cenário econômico e investimentos. Na oportunidade, o prefeito, acompanhado da secretária de Governo, Faira Strappazon, da superintendente do Previ Sinop, Daniela Sevignani, e do diretor-executivo, Jefferson Diniz, apresentou as potencialidades econômicas e estruturais de Sinop, destacando o crescimento acelerado do município e o ambiente favorável para novos negócios. Ele reforçou que a cidade, reconhecida como a “Capital do Nortão”, conta com toda a matéria-prima e a infraestrutura necessárias para receber investimentos em diferentes áreas, especialmente na industrialização e no agronegócio. Para saber mais sobre as oportunidades que Sinop oferece, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: FICCO/MT combate o tráfico de drogas em Mato Grosso

