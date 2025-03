Em três meses, formação de educadores aumenta 153% em relação a 2024 Com foco na melhoria da qualidade de ensino nas unidades de educação municipais, em menos de 90 dias de gestão, a Secretaria Municipal... Momento MT|Do R7 27/03/2025 - 13h06 (Atualizado em 27/03/2025 - 13h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com foco na melhoria da qualidade de ensino nas unidades de educação municipais, em menos de 90 dias de gestão, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer já realizou formações e capacitações com mais de 4 mil profissionais da educação e docentes. Levantamento do Departamento de Formação Profissional da Educação mostra que, somente neste ano, 4.384 profissionais passaram por formação, quantidade que é maior que a soma dos últimos três anos, entre 2022 e 2024, quando 3.968 profissionais foram capacitados em cursos de formação.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre o aumento significativo na formação de educadores!

Leia Mais em Momento MT:

Prefeito sanciona lei de Samantha Iris para conscientização sobre doenças oculares

Thiago Silva cobra limpeza e revitalização da Rodovia do Peixe

Força Tática prende dois homens por roubo e apreende simulacro de arma de fogo