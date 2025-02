Embrapa lança novas cultivares com alta produtividade e resistência aprimorada

Momento MT |Do R7

A Embrapa anunciou o lançamento de duas novas cultivares de soja equipadas com a tecnologia Intacta2/Xtend® (I2X), que oferecem resistência a herbicidas e lagartas, além de um alto potencial produtivo. As variedades BRS 2361 I2X e BRS 2058 I2X foram desenvolvidas em parceria com a Fundação Meridional e estarão disponíveis para a safra 2024/2025.

