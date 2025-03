EMEB de Várzea Grande vence concurso nacional da Controladoria Geral da União Com o tema: “Cidadania Digital: Acesso e Educação para a Democracia”, a edição do Concurso da CGU buscou fomentar o debate e a reflexão... Momento MT|Do R7 07/03/2025 - 21h06 (Atualizado em 07/03/2025 - 21h06 ) twitter

Com o tema: “Cidadania Digital: Acesso e Educação para a Democracia”, a edição do Concurso da CGU buscou fomentar o debate e a reflexão sobre a era digital, um assunto muito relevante na atualidade. A Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Professora Rita Auxiliadora de Campos Cunha’, do bairro Mapim, venceu a 13ª edição do Concurso de Desenho e Redação da Controladoria Geral da União (CGU) 2024. A premiação ocorreu na manhã desta sexta-feira (7), na escola e contou com a participação de autoridades municipais e do secretário municipal, Pe. Edson Sestari.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa conquista!

