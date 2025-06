Emenda parlamentar garante e nova sede para projeto social Jardim de Deus

Por meio da destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 250 mil, o deputado estadual Thiago Silva (MDB) garantiu a conclusão das obras da nova sede do projeto social Jardim de Deus, no bairro Alfredo de Castro, em Rondonópolis. A ação social oferece aulas gratuitas em diversas modalidades esportivas de luta e dança para mais de 100 (cem) meninos e meninas, com professores voluntários e refeição.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em Momento MT: