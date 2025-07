Emoção marca homenagem a Promotor de Justiça, em Vila Rica

Momento MT |Do R7

A tarde desta terça-feira, 8 de julho, foi marcada por forte emoção em Vila Rica (MT), a 1.300 km de Cuiabá, durante a homenagem póstuma ao promotor de Justiça Fernando Daher Rodrigues Ferreira. Falecido em agosto de 2013, aos 33 anos, vítima de um acidente de trânsito, Fernando agora eterniza sua memória no nome da Promotoria de Justiça da cidade, um reconhecimento do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) ao legado que deixou. Quase 13 anos após sua partida, a população de Vila Rica ainda o descreve como uma pessoa humana, preocupada com o próximo e dedicada à sua missão institucional.

