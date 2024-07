Emocionante despedida: Autoridades e amigos se reúnem para o último adeus a Raquel Cattani

A empresária Raquel Cattani, filha do deputado estadual Gilberto Cattani (PL), foi sepultada na tarde deste sábado (20) em Lucas do Rio Verde, a 334 km de Cuiabá. O enterro, marcado por forte comoção, ocorreu às 14h no Cemitério Jardim da Paz e contou com a presença de diversas autoridades e figuras públicas.

