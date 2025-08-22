Empadão Goiano leva identidade cultural de Goiás ao Salão do Turismo No estado de Goiás, o empadão goiano é mais que um prato típico: representa um símbolo da tradição e da memória afetiva de muitas famílias...

No estado de Goiás, o empadão goiano é mais que um prato típico: representa um símbolo da tradição e da memória afetiva de muitas famílias. Robusto e recheado de sabores, ele se diferencia das empadas comuns pelo tamanho e os generosos ingredientes – frango desfiado, linguiça, queijo, azeitona e, em algumas receitas, até guariroba, palmito típico do Cerrado.

