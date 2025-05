Empaer conquista 2ª melhor colocação estadual em avaliação nacional de governança e gestão A Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) obteve destaque na avaliação do Instrumento de Maturidade... Momento MT|Do R7 21/05/2025 - 18h36 (Atualizado em 21/05/2025 - 18h36 ) twitter

A Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) obteve destaque na avaliação do Instrumento de Maturidade da Governança e Gestão (IMGG), ficando na segunda colocação entre todos os órgãos do Governo de Mato Grosso, atrás apenas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag). O resultado reforça o compromisso da instituição com a excelência na gestão pública e no atendimento ao produtor rural.

Saiba mais sobre essa conquista e seus impactos consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

