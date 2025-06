Empaer e Seaf promovem Dia de Campo sobre produção de leite com foco em práticas sustentáveis A Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), em parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura...

A Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), em parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf) e com apoio da Prefeitura de Barra do Bugres, realiza no dia 27 de junho, a partir das 7h30, o Dia de Campo sobre Bovinocultura de Leite, no Sítio São José, localizado na Comunidade Santa Fé.

