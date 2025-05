Momento MT |Do R7

Empaer investe na melhoria do atendimento aos produtores da agricultura familiar de MT A Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) passa por um processo de reestruturação com o objetivo...

A Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) passa por um processo de reestruturação com o objetivo de melhorar o atendimento aos agricultores familiares de Mato Grosso. A iniciativa tem o objetivo de fortalecer as ações para esses produtores e garantir maior presença técnica no campo.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT: