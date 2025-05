Empate amargo: Cuiabá perde oportunidade de liderar a Série B

Momento MT |Do R7

Em partida disputada nesta terça-feira no Estádio Rei Pelé, o Cuiabá empatou em 1 a 1 com o CRB, em jogo válido pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado impediu que o Dourado assumisse a liderança da competição. Max marcou para o Cuiabá, enquanto Breno Herculano igualou para o CRB.

