Empate na Libertadores: Bahia e Internacional dividem pontos em Salvador

Momento MT|Do R7 03/04/2025 - 23h25 (Atualizado em 03/04/2025 - 23h25 )

Nesta quinta-feira (03.04), no embate que marcou a primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, o Internacional e o Bahia protagonizaram um duelo equilibrado na Arena Fonte Nova, em Salvador, terminando com um empate de 1 a 1. O jogo, que evidenciou a garra das duas equipes, garantiu ao Colorado a continuidade de sua impressionante sequência invicta na temporada e garantiu pontos preciosos para o Bahia. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse emocionante confronto! Leia Mais em Momento MT: Palmeiras estreia na Libertadores com vitória suada em Lima

