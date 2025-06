Empate no Barradão freia Cruzeiro na busca pela liderança Em um jogo sem grandes emoções e que terminou com um sabor amargo para ambos os lados, Cruzeiro e Vitória empataram em 0 a 0 na noite...

Em um jogo sem grandes emoções e que terminou com um sabor amargo para ambos os lados, Cruzeiro e Vitória empataram em 0 a 0 na noite desta quinta-feira (13.06), no Barradão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado impediu que a Raposa assumisse a liderança da competição antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes, enquanto o Leão da Barra viu a zona de rebaixamento se aproximar perigosamente.

